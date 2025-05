Polícia Civil prende suspeitos de assassinato de guarda em São Vicente (SP) O crime ocorreu em março no Morro do Itararé Balanço Geral Litoral|Do R7 27/05/2025 - 15h39 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h39 ) twitter

A Polícia Civil prendeu um homem e apreendeu um menor suspeitos de envolvimento na morte de um guarda municipal em São Vicente (SP). O crime ocorreu em março no Morro do Itararé. O menor, agora com 18 anos, responderá como menor, enquanto o adulto, de 20 anos, responderá como maior. Durante a operação, celulares e entorpecentes foram apreendidos.