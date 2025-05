Polícia de Santos (SP) faz reconstituição do crime com sargento que matou mulher dentro de clínica A investigação busca esclarecer a omissão dos policiais presentes e se houve tentativa de feminicídio contra a filha Balanço Geral Litoral|Do R7 22/05/2025 - 14h20 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h48 ) twitter

Acontece hoje em Santos (SP) a reconstituição com Samir do Nascimento, sargento da PM acusado de matar a esposa e ferir a filha. A investigação, que avança com várias versões sendo analisadas, busca esclarecer a omissão dos policiais presentes e se houve tentativa de feminicídio contra a filha.