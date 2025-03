Polícia desvenda golpe no Porto de Itajaí (SC) com prisão em flagrante no Porto de Santos (SP) Organização criminosa simulava venda de bobinas de aço mas nunca entregava as mercadorias

Balanço Geral Litoral|Do R7 25/03/2025 - 15h54 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share