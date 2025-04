Polícia prende quadrilha que roubou carga de bacalhau avaliada em R$ 2 milhões em Santos (SP) Bandidos haviam abordado motorista de caminhão no Guarujá Balanço Geral Litoral|Do R7 17/04/2025 - 14h38 (Atualizado em 17/04/2025 - 14h38 ) twitter

A Polícia Militar de Santos (SP) prendeu uma quadrilha envolvida no roubo de uma carga de bacalhau avaliada em cerca de R$ 2 milhões. O incidente ocorreu no Jardim São Manoel, onde os policiais localizaram quatro suspeitos descarregando a carga em um galpão no bairro Chico de Paula.

O motorista do caminhão foi abordado em Guarujá e levado até Itanhaém, onde foi abandonado. A ação rápida da polícia resultou na detenção dos criminosos e na recuperação da carga valiosa.