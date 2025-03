Polícia procura suspeito de tentativa de feminicídio e cárcere privado em Guarujá (SP) Vítima permanece internada em estado grave Balanço Geral Litoral|Do R7 21/03/2025 - 14h23 (Atualizado em 21/03/2025 - 14h23 ) twitter

A polícia do Guarujá (SP) está em busca do homem suspeito de tentativa de feminicídio e cárcere privado da companheira. A vítima, que foi brutalmente espancada, está em estado grave e segue internada no Hospital Santo Amaro.

A delegada da Delegacia da Mulher, Edna Pacheco Fernandes Garcia, responsável pela investigação, destacou a gravidade das lesões e a dificuldade em romper o ciclo de violência doméstica. Medidas protetivas foram decretadas, e a polícia segue trabalhando para prender o suspeito