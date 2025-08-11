Policial e morador são baleados em tiroteios durante operações da PM em Santos (SP) Ambos os casos estão sob investigação Balanço Geral Litoral|Do R7 11/08/2025 - 15h27 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois tiroteios distintos em Santos (SP), ocorridos no mesmo local durante o fim de semana, resultaram em um policial e um morador feridos. No domingo (10), um homem foi atingido durante troca de tiros entre policiais e criminosos no bairro Rádio Clube. No sábado (9), uma policial foi ferida por estilhaços em tentativa de homicídio. Ambos os casos estão sob investigação, com a polícia buscando identificar os suspeitos.