Ponte dos Barreiros opera em sistema ‘pare e siga’ para obras do VLT em São Vicente (SP) Intervenções na fase três do projeto incluem recuperação da ponte e ampliação da linha até a área continental Balanço Geral Litoral|Do R7 27/02/2025 - 16h31 (Atualizado em 27/02/2025 - 16h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As obras da terceira fase do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em São Vicente (SP) avançam com a implantação do sistema ‘pare e siga’ na Ponte dos Barreiros. A intervenção faz parte da recuperação estrutural da ponte e da construção de novas estações, beneficiando mais de 150 mil pessoas até 2028.

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Alexandre Martins, as atividades são realizadas à noite para reduzir os impactos no trânsito e aumentar a segurança. O projeto busca aprimorar a mobilidade urbana, facilitando o deslocamento para Santos e outras regiões de São Vicente