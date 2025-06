Porto de Santos registra apreensão recorde de drogas Uma tonelada e meia de cocaína foi apreendida Balanço Geral Litoral|Do R7 11/06/2025 - 15h54 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h34 ) twitter

A Receita Federal apreendeu uma tonelada e meia de cocaína no Porto de Santos, escondida em contêineres que levavam papel com destino à Europa. A operação faz parte de um esforço maior para aumentar a segurança no comércio exterior, combatendo fraudes e tráfico. O auditor Richard Neubarth detalha a operação que evitou o envio da droga para a Alemanha e Reino Unido.