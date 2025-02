Prédio pertencente à escola tradicional de Santos (SP) voltará a funcionar Espaço será sede da Escola do Legislativo e Cidadania do município Balanço Geral Litoral|Do R7 23/01/2025 - 14h26 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h26 ) twitter

O prédio da antiga escola Acácio de Paula Leite Sampaio se tornará a escola do Legislativo e Cidadania, espaço destinado à formação de servidores municipais.

Construção erguida nos anos 60, a Câmara de Santos assinou, no dia 22 de janeiro, a autorização para o restauro do local e reforma da infraestrutura, que sofre danos severos com o abandono.