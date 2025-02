Prefeito de Santos (SP) fala de projetos para a cidade Rogerio Santos participou da edição do Balanço Geral Litoral desta segunda-feira (03) Balanço Geral Litoral|Do R7 04/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h07 ) twitter

Obras de pavimentação e drenagem dos morros na divisa entre Santos e São Vicente, além de estações elevatórias para conter as enchentes, foram alguns dos tópicos abordados pelo prefeito Rogerio Santos no Balanço Geral Litoral do último dia 03.

Veja entrevista na íntegra.