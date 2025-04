Presidente da Comissão de Viação e Transportes visita o Porto de Santos (SP) O principal tema debatido foi a construção do túnel Santos-Guarujá Balanço Geral Litoral|Do R7 04/04/2025 - 16h02 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h02 ) twitter

O deputado federal Maurício Neves, presidente da Comissão de Viação e Transportes, visitou o Porto de Santos (SP) para discutir importantes projetos de infraestrutura. A reunião com Anderson Pomini, presidente da autoridade portuária, destacou a construção do túnel Santos-Guarujá, uma obra aguardada que já iniciou suas etapas preliminares.

Além disso, foram abordados planos de expansão do porto, incluindo a poligonal e a dragagem do canal. Neves enfatizou a importância do diálogo e da segurança jurídica para atrair investimentos privados, visando melhorias significativas para a região. A visita reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico e a inovação no maior porto da América do Sul.