Professor de escola municipal de São Vicente (SP) é acusado de importunação sexual Cinco alunas denunciaram um professor por toques inapropriados, incluindo uma acusação de tocar no peito de uma estudante da quinta série Balanço Geral Litoral|Do R7 16/05/2025 - 14h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 14h24 )

Um caso grave de importunação sexual em uma escola de São Vicente (SP) está sob investigação. Cinco alunas denunciaram um professor por toques inapropriados, incluindo uma acusação de tocar no peito de uma estudante da quinta série. A Polícia Militar foi acionada e todos os envolvidos prestaram depoimento. A prefeitura de São Vicente, junto com a Secretaria de Educação, está oferecendo suporte às vítimas e suas famílias. O professor foi afastado preventivamente enquanto as investigações prosseguem. O caso está sendo tratado com sigilo devido à sensibilidade e à presença de menores. A comunidade aguarda o desenrolar das investigações para que, se comprovadas as acusações, as medidas legais sejam tomadas.