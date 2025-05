Programa ‘Feito em Santos’ completa cinco anos de incentivo ao empreendedorismo O projeto movimentou R$ 4 milhões na economia local Balanço Geral Litoral|Do R7 29/05/2025 - 15h23 (Atualizado em 29/05/2025 - 15h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O programa ‘Feito em Santos’ celebra 5 anos, destacando o crescimento do empreendedorismo criativo na cidade. Com mais de 150 feiras e 6 mil empreendedores, o projeto movimentou R$ 4 milhões na economia local. Iniciado na pandemia, o programa oferece vitrine virtual e capacitação, impulsionando o setor com apoio do Sebrae e universidades. A economia criativa, ligada ao turismo e inovação, é a que mais cresce no mundo.