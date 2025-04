Região da Baixada Santista segue com alerta de temporal até domingo (6) Defesa Civil destaca possibilidade de chuvas intensas com ventos de até 60km/h Balanço Geral Litoral|Do R7 04/04/2025 - 15h54 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h54 ) twitter

A região da Baixada Santista enfrenta um alerta de temporal com ressaca do mar, conforme discutido por meteorologistas e especialistas. A meteorologista Melissa Oliveira destaca a queda de temperatura e a possibilidade de chuvas intensas com ventos de até 60 km/h.

Alexandra Sampaio, do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas, alerta para uma ressaca mais intensa no litoral, com ondas de até três metros e maré elevada.

A combinação desses fenômenos pode agravar alagamentos em áreas urbanas, especialmente em locais com erosão costeira. Motoristas enfrentam congestionamentos na Avenida Nossa Senhora de Fátima, e a Defesa Civil mantém o alerta até domingo.