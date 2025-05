Sala de aula pega fogo em escola de Itanhaém (SP) A perícia já está investigando as causas, mas ainda não há resultados Balanço Geral Litoral|Do R7 12/05/2025 - 15h14 (Atualizado em 12/05/2025 - 15h14 ) twitter

Na manhã de domingo (11), um incêndio ocorreu em uma sala de aula em Itanhaém (SP) conforme relatado pela Secretaria de Educação. O incidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã, enquanto uma feira ocorria nas proximidades. Os bombeiros foram acionados rapidamente e conseguiram controlar o fogo. A perícia já está investigando as causas, mas ainda não há resultados. As aulas continuam normalmente, exceto na sala afetada, que foi isolada por segurança. A suspeita inicial é de um curto-circuito, já que não havia atividades escolares no momento. Felizmente, o incidente ocorreu em um domingo, evitando maiores tragédias.