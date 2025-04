Santos (SP) sedia a terceira jornada de aprendizagem sobre autismo Evento destacou a importância da inclusão de pessoas com autismo na educação e no mercado de trabalho Balanço Geral Litoral|Do R7 02/04/2025 - 15h24 (Atualizado em 02/04/2025 - 15h24 ) twitter

Histórias inspiradoras, como a de Gustavo Neri, que superou desafios para se adaptar e encontrar emprego, ilustram o impacto positivo do apoio familiar e social em pessoas com transtorno do espectro autista. O tema foi destaque em evento realizado em Santos (SP).

Voltado para trabalhadores da educação e saúde, estudantes e familiares, a terceira jornada sobre o autismo trouxe para o centro da conversa a importância da inclusão de pessoas com autismo no ambiente escolar e no mercado de trabalho.

A discussão abordou a necessidade de adaptar metodologias educacionais e combater preconceitos, enfatizando que o autismo é uma diferença, não uma deficiência. Com cerca de dois milhões de autistas no Brasil, eventos como este são cruciais para promover a conscientização e garantir direitos iguais.