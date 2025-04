Secretário de turismo de Santos (SP) destaca as principais atrações da cidade Thiago Papa é chefe da pasta de turismo, comércio e empreendedorismo Balanço Geral Litoral|Do R7 23/04/2025 - 16h34 (Atualizado em 23/04/2025 - 16h34 ) twitter

Nesta entrevista especial, o secretário de turismo de Santos, Thiago Papa, discute as atrações turísticas da cidade, incluindo a linha turística do bonde e a exposição do jogador Pepe no Museu Pelé. Ele destaca a importância do turismo para a economia local, com recordes de cruzeiristas e iniciativas de empreendedorismo.

A cidade oferece uma rica agenda de eventos, como o Festival do Café e o Dia de Portugal, que atraem visitantes durante todo o ano. A conversa também aborda a integração do terminal de passageiros com o centro histórico, visando melhorar a infraestrutura e a experiência turística.