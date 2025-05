STF concede habeas corpus para motorista acusado de matar cantor em São Vicente (SP) O caso, ocorrido em dezembro de 2024, gerou grande repercussão devido à gravidade do acidente Balanço Geral Litoral|Do R7 16/05/2025 - 15h25 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h25 ) twitter

O bancário Tiago Arruda, acusado de atropelar e matar o cantor de pagode Adalto Mello, pode ser solto após a concessão de habeas corpus pelo STF. O caso, ocorrido em dezembro de 2024, gerou grande repercussão devido à gravidade do acidente e às circunstâncias que o envolveram, como a alta velocidade e embriaguez do motorista. A decisão do STF substitui a prisão preventiva por medidas cautelares, ainda a serem definidas. A família da vítima expressa perplexidade com a possibilidade de liberdade do acusado, enquanto a defesa argumenta que o caso se trata de homicídio culposo. A primeira audiência está marcada para junho, com a presença de testemunhas e do réu.