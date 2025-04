Suspeita de envolvimento na morte de mulher atropelada por charrete em Itanhaém (SP) é presa A esposa do condutor da charrete apresentou-se à polícia em Praia Grande acompanhada de seu advogado Balanço Geral Litoral|Do R7 17/04/2025 - 15h54 (Atualizado em 17/04/2025 - 15h54 ) twitter

Uma mulher foi presa por suspeita de envolvimento no atropelamento fatal de Talita Danielle Oxino, ocorrido em 23 de março em Itanhaém (SP). A suspeita, esposa do condutor da charrete, apresentou-se à polícia em Praia Grande acompanhada de seu advogado. A polícia acredita que ela acompanhou as charretes de carro durante o suposto racha. Com um mandado de prisão preventiva já expedido, a prisão foi realizada pela segunda vara criminal de Peruíbe. Outros dois envolvidos, incluindo o condutor da charrete, já estão presos, enquanto dois suspeitos permanecem foragidos. O caso tem gerado grande repercussão, e a expectativa é que a justiça seja feita.