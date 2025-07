Suspeito de agressão brutal à namorada é preso em Santos (SP) O agressor teria se enfurecido ao ver mensagens no celular da namorada Balanço Geral Litoral|Do R7 15/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h18 ) twitter

Um homem foi preso em Santos (SP) após agredir brutalmente sua namorada em São Paulo no dia do aniversário dela. A vítima, uma estudante de medicina, está internada em estado grave. O agressor, Pedro Castro, teria se enfurecido ao ver mensagens no celular da namorada. A polícia foi acionada por vizinhos e conseguiu capturá-lo rapidamente. Ele responderá por tentativa de feminicídio.