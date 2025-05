Suspeito de envolvimento na morte de policial em 2022 é preso em Santos (SP) O crime chocou a população pela brutalidade, com mais de 30 tiros disparados Balanço Geral Litoral|Do R7 29/05/2025 - 14h56 (Atualizado em 29/05/2025 - 15h54 ) twitter

A polícia prendeu Carlos Antônio de Abreu Barros, líder de uma facção criminosa e conhecido como ‘Cabelo Duro’, por seu envolvimento no assassinato do policial civil Marcelo Caçola em agosto de 2022. O crime chocou a população pela brutalidade, com mais de 30 tiros disparados. A investigação continua para capturar outros envolvidos.