Telhado de casa desaba e deixa quatro feridos no bairro Paquetá, em Santos (SP) Imóvel era uma moradia coletiva que abrigava 12 moradores Balanço Geral Litoral|Do R7 24/02/2025 - 16h03 (Atualizado em 24/02/2025 - 16h03 )

O telhado de uma casa desabou no último sábado (22) no bairro do Paquetá, em Santos (SP), causando o desmoronamento de paredes e muros e destruindo dois cômodos do terreno ao lado.

Quatro pessoas ficaram feridas, incluindo um homem que foi atingido por escombros enquanto dormia. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiro com a ajuda de outros moradores e encaminhadas para o hospital da cidade.

O imóvel, que abrigava 12 moradores em regime de moradia coletiva, foi interditado pela Defesa Civil e passará por vistoria.

Assistentes sociais auxiliaram as vítimas, que foram encaminhadas temporariamente para a casa de parentes ou abrigos da prefeitura.