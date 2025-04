Temporada de cruzeiros em Santos (SP) termina com recorde e movimentação de R$ 1,5 bilhões Porto de Santos se consolida como o principal operador de turismo marítimo do país Balanço Geral Litoral|Do R7 22/04/2025 - 15h35 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h35 ) twitter

A temporada de cruzeiros em Santos (SP) encerrou-se com recordes impressionantes, gerando um impacto econômico de R$ 1,5 bilhão para a região. O transatlântico MSC fez sua última viagem da temporada, partindo para a Itália.

Passageiros de diversas partes do Brasil compartilharam suas experiências e expectativas, destacando a emoção e o desejo de repetir a viagem. Com 99 dias de operação, 152 escalas e 13 navios recebidos, o Porto de Santos se consolida como o principal operador de turismo marítimo do país. A temporada atraiu mais de um milhão de passageiros, confirmando o crescimento contínuo do setor de cruzeiros.