Término de relacionamento: autor de livro explica como lidar

Termo de relacionamento: autor de livro explica como lidar O psicólogo e autor Maycow Montemor discute os desafios emocionais enfrentados após o término Balanço Geral Litoral|Do R7 12/05/2025 - 15h44

Em entrevista especial, o psicólogo e autor Maycow Montemor discute os desafios emocionais enfrentados após o término de relacionamentos, tema central de seu livro ‘Quase Morri de Amor’. Montemor explora os estágios do luto, as expectativas e os sentimentos que surgem quando uma história de amor chega ao fim. Ele também aborda a diferença de percepção entre homens e mulheres durante o término e a importância de ressignificar rompimentos. Descubra insights sobre como lidar com a dor inevitável e o sofrimento opcional, além de estratégias para superar essa fase difícil. O livro está disponível em livrarias e na Amazon com desconto especial.