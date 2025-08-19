Tragédia em Itanhaém (SP): irmãs morrem atropeladas por caminhão enquanto andavam de bicicleta A filha do motorista afirma que as crianças caíram antes do impacto Balanço Geral Litoral|Do R7 19/08/2025 - 16h12 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h12 ) twitter

Duas irmãs, de 3 e 13 anos, morreram em Itanhaém (SP) após serem atingidas por um caminhão enquanto voltavam da escola de bicicleta. A filha do motorista afirma que as crianças caíram antes do impacto. Moradores protestam contra a falta de infraestrutura viária. A prefeitura promete melhorias na Avenida Emídio de Souza, incluindo a proibição de estacionamento e mão única em trechos movimentados.