Tragédia em Itanhaém (SP): irmãs morrem atropeladas por caminhão enquanto andavam de bicicleta

A filha do motorista afirma que as crianças caíram antes do impacto

Balanço Geral Litoral|Do R7

Duas irmãs, de 3 e 13 anos, morreram em Itanhaém (SP) após serem atingidas por um caminhão enquanto voltavam da escola de bicicleta. A filha do motorista afirma que as crianças caíram antes do impacto. Moradores protestam contra a falta de infraestrutura viária. A prefeitura promete melhorias na Avenida Emídio de Souza, incluindo a proibição de estacionamento e mão única em trechos movimentados.

