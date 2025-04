Transportadores investem em marcação de peças para combater roubo de caminhões Técnica consiste em gravar a placa do caminhão em mais de trezentos pontos do veículos Balanço Geral Litoral|Do R7 03/04/2025 - 14h46 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h46 ) twitter

A crescente preocupação com o roubo de caminhões levou transportadoras a investirem na ‘vacina antirroubo’, uma técnica inovadora que dificulta a revenda de peças no mercado ilegal. A técnica consiste em gravar a placa do caminhão nas principais peças, tornando-as praticamente impossíveis de remover sem deixar vestígios.

Com um custo entre R$600 e R$1 mil, a gravação é feita em cerca de trezentos pontos do veículo. Especialistas defendem a regulamentação dessa prática para aumentar a proteção contra quadrilhas, destacando a importância de alternativas que coíbam o crime e melhorem os índices de segurança no estado de São Paulo.