Trecho atingido por rompimento de adutora na Ilha Porchat segue interditado A Sabesp e a prefeitura trabalham para estabilizar a encosta e liberar a via Balanço Geral Litoral|Do R7 30/05/2025 - 15h14 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Há um mês, o rompimento de uma adutora na Ilha Porchat, em São Vicente (SP), causou deslizamentos e interdições. Moradores enfrentam dificuldades de acesso e de abastecimento, enquanto obras de contenção e limpeza avançam lentamente. A Sabesp e a prefeitura trabalham para estabilizar a encosta e liberar a via, mas a população teme novos deslizamentos com as chuvas intensas.