Três escolas já pegaram fogo em 2025 em Itanhaém (SP) e pais reclamam de unidade interditada A prefeitura está em tratativas para construir uma nova escola, mas ainda não há prazo definido Balanço Geral Litoral|Do R7 19/05/2025 - 14h17 (Atualizado em 19/05/2025 - 14h17 )

A cidade de Itanhaém (SP) enfrenta uma crise educacional após incêndios em três escolas, com destaque para a Escola Pedrina Pompeu Bastos. A falta de manutenção e a ausência de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) são apontadas como causas principais. Pais e alunos estão revoltados e exigem respostas e ações do poder público. A prefeitura está em tratativas para construir uma nova escola, mas ainda não há prazo definido. A situação afeta diretamente a rotina das famílias, que enfrentam dificuldades com a logística de transporte e a continuidade das aulas.