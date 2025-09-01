Turista é baleado em plena luz do dia em praia de Guarujá (SP) durante tentativa de assalto O crime ocorreu quando um assaltante armado tentou roubar uma corrente de ouro Balanço Geral Litoral|Do R7 01/09/2025 - 14h30 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um turista de 30 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na praia das Astúrias, em Guarujá (SP). O crime ocorreu à luz do dia, quando um assaltante armado tentou roubar uma corrente de ouro. A vítima foi atingida no braço e na perna, mas recebeu atendimento médico e já teve alta. A polícia busca identificar os suspeitos, enquanto autoridades locais reforçam a necessidade de patrulhamento constante para prevenir crimes na região.