Turista é baleado em plena luz do dia em praia de Guarujá (SP) durante tentativa de assalto
O crime ocorreu quando um assaltante armado tentou roubar uma corrente de ouro
Um turista de 30 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na praia das Astúrias, em Guarujá (SP). O crime ocorreu à luz do dia, quando um assaltante armado tentou roubar uma corrente de ouro. A vítima foi atingida no braço e na perna, mas recebeu atendimento médico e já teve alta. A polícia busca identificar os suspeitos, enquanto autoridades locais reforçam a necessidade de patrulhamento constante para prevenir crimes na região.