Vila Gilda: comunidade é atingida por incêndio pela segunda vez em menos de um mês
A assistência social local está mobilizada, oferecendo kits de emergência e abrigo temporário
Um incêndio devastador atingiu a Vila Gilda em Santos (SP), deixando 186 famílias desabrigadas. A assistência social local está mobilizada, oferecendo kits de emergência e abrigo temporário. A população é incentivada a doar itens essenciais. A prefeitura e a Defesa Civil trabalham para garantir apoio e investigar as causas do incêndio. Projetos habitacionais são discutidos para prevenir futuros desastres.