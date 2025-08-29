Vila Gilda: comunidade é atingida por incêndio pela segunda vez em menos de um mês A assistência social local está mobilizada, oferecendo kits de emergência e abrigo temporário Balanço Geral Litoral|Do R7 29/08/2025 - 14h42 (Atualizado em 29/08/2025 - 14h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incêndio devastador atingiu a Vila Gilda em Santos (SP), deixando 186 famílias desabrigadas. A assistência social local está mobilizada, oferecendo kits de emergência e abrigo temporário. A população é incentivada a doar itens essenciais. A prefeitura e a Defesa Civil trabalham para garantir apoio e investigar as causas do incêndio. Projetos habitacionais são discutidos para prevenir futuros desastres.