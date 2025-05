Wrestling: três irmãs treinam pesado para disputar jogos Pan-Americanos da modalidade Yasmin, Mayara e Juliana Neper acumulam títulos internacionais no esporte Balanço Geral Litoral|Do R7 05/05/2025 - 16h00 (Atualizado em 05/05/2025 - 16h00 ) twitter

Três irmãs brasileiras, Yasmin, Mayara e Juliana Neper, destacam-se no wrestling, acumulando títulos internacionais. Iniciadas no judô, migraram para a luta olímpica, onde encontraram paixão e sucesso. Com dedicação intensa, preparam-se para os Jogos Pan-Americanos, representando o Brasil.

O treinador,Tharin Poelin, renomado por treinar medalhistas olímpicos, apoia as irmãs em busca de resultados expressivos. O wrestling, esporte em ascensão no Brasil, é explicado em detalhes, destacando suas regras e diferenças em relação ao judô. As irmãs sonham em popularizar o esporte e conquistar medalhas olímpicas, inspirando futuras gerações.