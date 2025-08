Caminhoneiro morre em acidente na Rodovia dos Tamoios após bater em estrutura de viaduto O trânsito foi parcialmente interditado Balanço Geral Vale|Do R7 01/08/2025 - 14h48 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um grave acidente na Rodovia dos Tamoios, em São José dos Campos (SP), resultou na morte de um caminhoneiro de 44 anos. O veículo colidiu com a estrutura de um viaduto, destruindo a cabine. O trânsito foi parcialmente interditado, causando congestionamento. A operação de remoção do caminhão ainda está em andamento, sem previsão de liberação total da via.