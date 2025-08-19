Cavalo tem as quatro patas mutiladas por tutor no interior de SP e caso gera revolta nas redes Famosos como Ana Castela expressaram indignação Balanço Geral Vale|Do R7 19/08/2025 - 14h14 (Atualizado em 19/08/2025 - 14h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um caso de maus-tratos a um cavalo durante uma cavalgada em Bananal (SP) gerou grande comoção nas redes sociais. O animal, exausto após um percurso de 15 km, caiu e morreu. O suspeito, de 20 anos, cortou as patas do cavalo, gerando revolta. Ele foi autuado e multado em R$ 6 mil, mas responderá em liberdade. Famosos como Ana Castela expressaram indignação, pedindo justiça e mudanças nas leis de proteção animal.