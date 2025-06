Grave acidente em Jacareí (SP) deixa dois motociclistas em estado crítico Outro incidente com moto foi registrado em São José dos Campos (SP) Balanço Geral Vale|Do R7 30/06/2025 - 15h28 (Atualizado em 30/06/2025 - 15h28 ) twitter

Um acidente envolvendo duas motos em Jacareí deixou um jovem do exército e um guarda civil gravemente feridos em Jacareí (SP). O choque ocorreu em um cruzamento mal sinalizado, com semáforos piscando. As vítimas estão internadas em estado crítico, e a comunidade local se mobiliza em apoio. As causas do acidente estão sob investigação. Outro incidente com moto foi registrado em São José dos Campos (SP) também neste fim de semana.