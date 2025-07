Hospital Regional de São José é referência em cirurgia de escoliose para crianças O hospital realiza cerca de 1200 cirurgias anuais, destacando a importância do diagnóstico precoce e do tratamento multidisciplinar Balanço Geral Vale|Do R7 10/07/2025 - 16h34 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h34 ) twitter

O Hospital Regional de São José dos Campos (SP) é o único no Vale do Paraíba a realizar cirurgias de escoliose em crianças e adolescentes pelo SUS. Nicolly Soares, de 16 anos, moradora de Caraguatatuba, passou pelo procedimento e relata a transformação em sua qualidade de vida. A escoliose, uma deformidade da coluna, afeta milhões no Brasil, mas pode ser tratada precocemente. O hospital realiza cerca de 1200 cirurgias anuais, destacando a importância do diagnóstico precoce e do tratamento multidisciplinar.