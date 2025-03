Nova Via Oeste melhora mobilidade entre Jacareí e São José dos Campos, em São Paulo Com 3,6 km de extensão, via oferece alternativa à Dutra e beneficia motoristas e ciclistas da região Balanço Geral Vale|Do R7 17/03/2025 - 15h36 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h36 ) twitter

A nova Via Oeste, recentemente inaugurada, promete melhorar significativamente a mobilidade urbana entre Jacareí e São José dos Campos, em São Paulo.

Com uma extensão de 3,6 km, a via oferece uma alternativa à congestionada Via Dutra, beneficiando cerca de 25 mil veículos que transitam diariamente entre as cidades.

Além disso, a obra inclui ciclovias que conectam o Parque da Cidade de Jacareí ao bairro urbano Nova em São José dos Campos, totalizando 17 km de percurso para ciclistas. Esta nova rota não só facilita o tráfego, mas também oferece uma opção para evitar o pedágio da Dutra, dependendo do trajeto.