Panteras Negras são atração no zoológico de Taubaté (SP) Filhotes de espécie ameaçada de extinção nasceram no último dia 31 Balanço Geral Vale|Do R7 04/02/2025 - 15h20

O cruzamento entre a onça-pintada Surya e a pantera-negra Zulu resultou no nascimento de dois filhotes de pantera-negra no Projeto Selva do Zoológico de Taubaté (SP).

Eles nasceram no dia 31 de janeiro deste ano, trazendo esperança a uma espécie ameaçada de extinção.