Polícia investiga morte suspeita em São José dos Campos (SP)

A Polícia Civil está investigando a morte suspeita de um homem e uma mulher no bairro Miranda, em São José dos Campos (SP).

Os corpos foram encontrados no apartamento após vizinhos chamarem a Polícia Militar. Três facas foram apreendidas no local, e há relatos de que as vítimas eram usuárias de drogas.

A perícia foi acionada e o caso está sendo investigado para determinar as circunstâncias exatas das mortes.