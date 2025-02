Ponte é interditada após pescador encontrar suposta bomba, em Pindamonhangaba (SP) Objeto suspeito foi encontrado na água e retirado por militares Balanço Geral Vale|Do R7 26/02/2025 - 17h30 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h00 ) twitter

Uma ponte em Pindamonhangaba (SP) foi interditada após um pescador encontrar um objeto suspeito, que foi inicialmente confundido com uma bomba. O artefato, um morteiro desativado, foi removido por agentes do exército, com apoio da polícia, defesa civil e outros órgãos de segurança.

A ocorrência gerou preocupação, mas não houve explosão.