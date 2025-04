Produção da cana-de-açúcar deixa mercado otimista para redução do preço do etanol Região Centro-Oeste espera produção recorde em 2025 Balanço Geral Vale|Do R7 04/04/2025 - 20h58 (Atualizado em 04/04/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A nova safra de cana-de-açúcar no Brasil, maior produtor e exportador mundial, traz otimismo entre agricultores e empresários. Apesar de uma queda de 3,8% na produção devido a condições climáticas adversas no Sudeste, a região Centro-Oeste espera uma produção recorde.

A produção de etanol, incluindo o derivado do milho, deve atingir mais de 34 bilhões de litros em 2025, 4% a menos do que a safra anterior. O processo de produção do etanol é rápido, e a oferta crescente pode levar à redução dos preços, beneficiando consumidores em capitais como Rio Branco, São Paulo e Goiânia, onde o etanol já é uma opção econômica.