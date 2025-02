São resgatadas 49 pessoas em engavetamento na Rodovia Presidente Dutra (SP) Nenhuma delas apresentou ferimentos graves Balanço Geral Vale|Do R7 31/01/2025 - 16h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h00 ) twitter

Quatro carros, um ônibus e um caminhão estiveram envolvidos em um engavetamento na altura do km 98 da Via Dutra. O resgate foi chamado e levou as vítimas ao pronto-socorro de Pindamonhangaba (SP). Nenhuma se feriu gravemente.

O acidente ocorreu no sentido Rio de Janeiro e a via foi liberada somente 6 horas depois.