Segundo suspeito de roubo a condomínio é preso em São José dos Campos (SP) Crime envolveu invasão de três casas e roubo de 120 mil reais Balanço Geral Vale|Do R7 13/03/2025 - 15h56 (Atualizado em 13/03/2025 - 15h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O segundo suspeito de roubar um condomínio de luxo em São José dos Campos (SP) foi preso durante uma operação policial. Além da prisão do homem, foram apreendidos celulares e um simulacro de arma.

O crime, ocorrido em 3 de março de 2025, envolveu a invasão de três casas e o roubo de mais de 120 mil reais em dinheiro e jóias. Durante a ação, uma família foi feita refém, e um médico foi coagido a realizar transferências via PIX. Um suspeito já havia sido preso no dia do crime.

As investigações continuam, e a polícia trabalha para identificar outros envolvidos.