Vendedor ambulante morre atropelado por amigo, que foge sem prestar socorro
Testemunhas afirmam que o carro estava em alta velocidade
Um vendedor ambulante, conhecido como Perninha, foi atropelado e morto em São José dos Campos (SP). O motorista, Cassiano, amigo da vítima, não tinha habilitação e fugiu sem prestar socorro. Testemunhas afirmam que o carro estava em alta velocidade. A polícia investiga o caso, enquanto a família pede justiça. Cassiano foi liberado após depoimento, gerando revolta e pedidos de punição.