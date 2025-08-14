Vendedor ambulante morre atropelado por amigo, que foge sem prestar socorro Testemunhas afirmam que o carro estava em alta velocidade Balanço Geral Vale|Do R7 14/08/2025 - 14h34 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h34 ) twitter

Um vendedor ambulante, conhecido como Perninha, foi atropelado e morto em São José dos Campos (SP). O motorista, Cassiano, amigo da vítima, não tinha habilitação e fugiu sem prestar socorro. Testemunhas afirmam que o carro estava em alta velocidade. A polícia investiga o caso, enquanto a família pede justiça. Cassiano foi liberado após depoimento, gerando revolta e pedidos de punição.