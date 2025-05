Abramilho: Alckmin defende liberação de ferrogrão durante congresso Evento reuniu cerca de 400 participantes e destacou a importância da sustentabilidade e inovação na agricultura brasileira Conexão Porto & Indústria|Do R7 15/05/2025 - 20h26 (Atualizado em 15/05/2025 - 20h26 ) twitter

O terceiro congresso da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo, realizado em Brasília (DF), contou com a presença do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que anunciou medidas para expandir o mercado e reforçar o seguro rural. Alckmin defendeu a liberação da ferrovia Ferrogrão, crucial para a logística do setor agropecuário. O evento reuniu cerca de 400 participantes e destacou a importância da sustentabilidade e inovação na agricultura brasileira. Anúncios sobre a abertura do mercado chinês ao DDG brasileiro e incentivos fiscais para veículos movidos a etanol foram feitos. A necessidade de ampliar o acesso ao crédito rural e ao seguro agrícola, especialmente para pequenos e médios produtores, também foi discutida.