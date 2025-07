Ágio no combustível penaliza companhias de logística e empresa promove campanha A iniciativa busca garantir preços justo Conexão Porto & Indústria|Do R7 24/07/2025 - 20h12 (Atualizado em 24/07/2025 - 20h12 ) twitter

A campanha Zero Ágio, promovida pela Vale Card, visa eliminar o sobrepreço no abastecimento de frotas no Brasil. A prática do ágio, autorizada pela lei 13.455 de 2017, tem impactado negativamente empresas e consumidores. A iniciativa busca garantir preços justos, auditando semanalmente os valores praticados nos postos participantes, assegurando que o preço cobrado seja o mesmo anunciado na bomba.