Agronegócio: São Paulo lidera exportações no primeiro trimestre de 2025 Estado alcançou superávit de quase US$ 5 bilhões Conexão Porto & Indústria|Do R7 23/04/2025 - 20h10 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h10 )

O estado de São Paulo destacou-se nas exportações do setor agropecuário, fechando o primeiro trimestre de 2025 com um superávit de quase US$ 5 bilhões. Os principais produtos exportados foram café, laranja e carnes, com o complexo sucroalcooleiro representando 26% do total.

A análise, divulgada pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, revela que São Paulo é responsável por quase 17% das exportações agropecuárias do Brasil, liderando o ranking nacional. Os principais destinos das exportações são China, União Europeia e Estados Unidos, com expectativas de crescimento no próximo trimestre devido a mudanças nas relações comerciais.