Akaer: empresas de São José vai produzir parte de fuselagem de aeronave alemã O evento, com presença de CEOs e autoridades, destaca a parceria internacional e a criação de 250 empregos Conexão Porto & Indústria|Do R7 04/08/2025 - 21h45 (Atualizado em 04/08/2025 - 21h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Akaer, empresa brasileira de tecnologia aeroespacial, inaugura em São José dos Campos (SP) a linha de produção da fuselagem dianteira do D328eco, aeronave da Deutsche AirCraft. O evento, com presença de CEOs e autoridades, destaca a parceria internacional e a criação de 250 empregos. A produção foca em sustentabilidade e eficiência, marcando um avanço no setor aeroespacial brasileiro.