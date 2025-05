Aquicultura: Sebrae promove workshop em Registro, no Vale do Ribeira, no dia 22 O evento visa qualificar produtores rurais, discutindo melhores práticas e técnicas para aumentar a produção e qualidade dos peixes Conexão Porto & Indústria|Do R7 19/05/2025 - 20h35 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h35 ) twitter

O quarto workshop de aquicultura, promovido em parceria com o sindicato rural, a Unesp e o Sebrae, será realizado no campus da Universidade no bairro Agrochá em Registro (SP). O evento visa qualificar produtores rurais, discutindo melhores práticas e técnicas para aumentar a produção e qualidade dos peixes. A aquicultura no Vale do Ribeira tem grande potencial devido à sua localização geográfica e recursos hídricos. O workshop abordará temas como planejamento, escolha de espécies e questões ambientais, além de apresentar soluções para melhorar a produtividade e fortalecer a cadeia produtiva. A produção aquícola, que inclui tilápia, tambaqui e peixes ornamentais, é uma atividade em crescimento no Brasil, com um aumento de 16,6% de 2022 para 2023. O Sebrae e outras instituições locais oferecem suporte aos produtores interessados em investir na aquicultura.