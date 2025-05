Auditores da Receita Federal vão paralisar totalmente as atividades a partir de segunda (12) Decisão foi tomada em Assembleia Nacional em resposta à redução do bônus de produtividade anunciada pelo governo em 30 de abril Conexão Porto & Indústria|Do R7 09/05/2025 - 20h08 (Atualizado em 09/05/2025 - 20h08 ) twitter

A partir de segunda-feira, dia 12, o Porto de Santos enfrentará uma paralisação total das atividades, que se estenderá até o dia 16 de maio. Esta decisão foi tomada em Assembleia Nacional em resposta à redução do bônus de produtividade anunciada pelo governo em 30 de abril. A categoria reivindica a reposição salarial pela inflação, sem propostas concretas do governo até o momento. Durante a paralisação, apenas 30% do efetivo será mantido para cargas essenciais, como perecíveis e medicamentos, conforme exigido por lei. O impacto será significativo no desembaraço e despacho de mercadorias, além do atendimento ao público.