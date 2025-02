Balsas com propulsão elétrica devem entrar em operação nas travessias litorâneas

Balsas com propulsão elétrica devem entrar em operação nas travessias litorâneas Substituição resultará em maior eficiência na mobilidade e na redução das emissões de carbono na atmosfera Conexão Porto & Indústria|Do R7 22/01/2025 - 15h42 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h42 ) twitter

O projeto de concessão das travessias litorâneas do Governo de São Paulo prevê que as balsas movidas a propulsão a diesel sejam substituídas por 44 novas embarcações e quatro novos conjuntos de balsas empurradoras com conversão para propulsão elétrica.

Essa substituição resultará em maior eficiência na mobilidade e na redução das emissões de carbono na atmosfera.